Україна може виграти цю війну, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна може виграти війну з Росією. Про це повідомляє CNN.

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Видання пише, що виступаючи перед журналістами в неділю 15 травня, генсек НАТО заявив, що "Україна може виграти цю війну".

"Війна Росії в Україні йде не так, як планувала Москва. Їй не вдалося взяти Київ. Вони відступають з-під Харкова, їхній великий наступ на Донбасі застопорився. Росія не досягає своїх стратегічних цілей", - сказав Столтенберг.

При цьому він зазначив, що українці мужньо захищають свою батьківщину і щоб допомогти їм у цьому, союзники надали Україні допомогу у сфері безпеки на мільярди доларів.

Крім того, Столтенберг заявив, що "двері НАТО відчинені" для Швеції та Фінляндії, а рішення про подання заявок від цих країн він назвав "історичним".

Нагадаємо, НАТО у своєму новому стратегічному документі може позначити поведінку Росії як пряму військову загрозу країнам блоку.

Нагадаємо також, що в неділю, 15 травня, Фінляндія офіційно подала заявку на членство в НАТО.