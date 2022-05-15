НАТО может обозначить Россию как прямую военную угрозу, - Bloomberg

Организация Североатлантического договора(НАТО) в своем новом стратегическом документе может обозначить поведение России как прямую военную угрозу странам блока. Об этом пишет Bloomberg.

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"Ожидается, что союзники по НАТО подчеркнут поведение России как прямую угрозу в готовящемся стратегическом документе, где они также рассмотрят, как лучше поддерживать соседние страны, уязвимые для принуждения и агрессии, по словам представителя НАТО.", — пишет издание.

ТТакже со ссылкой на свои источники Bloomberg сообщает, что НАТО может сохранить возможность восстановления отношений с Москвой, если ее поведение изменится. Также в документ касается Китая и его отношений с Россией.

В документе так называемой Стратегической концепции излагаются приоритеты альянса на ближайшие годы, и он должен быть окончательно утвержден на саммите НАТО в Мадриде в конце июня. В предыдущей версии, опубликованной в 2010 году, Россия упоминалась как партнер, и на этот раз эта формулировка будет отменена.

Напомним, в воскресенье, 15 мая Финляндия официально подала заявку на членство в НАТО.