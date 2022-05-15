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НАТО може позначити Росію як пряму військову загрозу, - Bloomberg
Організація Північноатлантичного договору (НАТО) у своєму новому стратегічному документі може позначити поведінку Росії як пряму військову загрозу країнам блоку. Про це пише Bloomberg.
"Очікується, що союзники по НАТО підкреслять поведінку Росії як пряму загрозу в стратегічному документі, що готується, де вони також розглянуть, як краще підтримувати сусідні країни, вразливі для примусу і агресії, за словами представника НАТО.", — пише видання.
Також із посиланням на свої джерела Bloomberg повідомляє, що НАТО може зберегти можливість відновлення відносин із Москвою, якщо її поведінка зміниться. Також у документ стосується Китаю та його відносин із Росією.
У документі так званої Стратегічної концепції викладаються пріоритети альянсу на найближчі роки і він має бути остаточно затверджений на саміті НАТО в Мадриді наприкінці червня. У попередній версії, опублікованій у 2010 році, Росія згадувалася як партнер, і цього разу це формулювання буде скасовано.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, в неділю, 15 травня, Фінляндія офіційно подала заявку на членство в НАТО.