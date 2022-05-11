Украина будет получать по $200 млн ежемесячно от Всемирного банка для выплаты зарплат госслужащим и учителям

Всемирный банк предусмотрел 1,5 миллиарда долларов для Украины. Страна будет получать эти деньги частично для оплаты труда госслужащих и учителей. Планируется, что каждый месяц Украина будет получать по 200 миллионов долларов.

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Об этом сообщил заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев в интервью "Укринформу".

По его словам, Министерство финансов беспрерывно занимается поиском дополнительных источников финансирования потребностей страны, в том числе выплат зарплат.

"Поэтому уже сейчас вместе с другими органами власти готовим совместный с Всемирным банком проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине". Объем объявленной помощи составит 1,5 млрд долларов", — резюмировал Ермоличев.

Кроме того, по состоянию на 1 апреля в 1444 местных бюджетах есть остатки образовательной субвенции в объеме 7,5 миллиарда гривен. В 1202 местных бюджетах аккумулировано 242 миллиона гривен субвенции из госбюджета.

Эти деньги предусмотрены на предоставление государственной поддержки людям с особыми образовательными потребностями.

Кроме того, из целевого фонда Всемирного банка Украине выделят дополнительные грантовые средства в размере 495 млн евро. Деньги направят в общий фонд Госбюджета Украины для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, а также для поддержки внутриперемещенных лиц.