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Финляндия направит в Украину новый пакет военной помощи
Президент Финляндии по предложению правительства принял решение направит в Украину дополнительную помощь военной техникой.
Об этом говорится на сайте Министерства обороны Финляндии.
Отмечается, что дополнительная помощь Финляндии учитывала как потребности Украины, так и ситуацию с ресурсами Сил обороны.
"Финляндия не забудет Украину и украинцев. Мы продолжим помогать: отправим новый пакет оборонных материалов", - говорит министр обороны Антти Кайкконен.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В то же время никакой дополнительной информации о содержании, доставке или сроках помощи для обеспечения ее доставки не предоставляется.
Напомним, Украина получила от Соединенных Штатов Америки прямую поддержку в размере одного миллиарда долларов в рамках пакета помощи на 40 млрд долларов.
Также Всемирный банк одобрил выделение Украине финансовой помощи в размере $1,49 млрд долларов, в результате чего общий запланированный пакет поддержки украинской экономики превысил 4 млрд долларов.