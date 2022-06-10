Финляндия направит в Украину новый пакет военной помощи

Президент Финляндии по предложению правительства принял решение направит в Украину дополнительную помощь военной техникой.

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Об этом говорится на сайте Министерства обороны Финляндии.

Отмечается, что дополнительная помощь Финляндии учитывала как потребности Украины, так и ситуацию с ресурсами Сил обороны.

"Финляндия не забудет Украину и украинцев. Мы продолжим помогать: отправим новый пакет оборонных материалов", - говорит министр обороны Антти Кайкконен.

В то же время никакой дополнительной информации о содержании, доставке или сроках помощи для обеспечения ее доставки не предоставляется.

Напомним, Украина получила от Соединенных Штатов Америки прямую поддержку в размере одного миллиарда долларов в рамках пакета помощи на 40 млрд долларов.

Также Всемирный банк одобрил выделение Украине финансовой помощи в размере $1,49 млрд долларов, в результате чего общий запланированный пакет поддержки украинской экономики превысил 4 млрд долларов.