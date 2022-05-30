НАТО більше не обмежуватиме розміщення своїх військ у Центральній та Східній Європі

В Організації Північноатлантичного договору заявили, що більше не збираються дотримуватись зобов'язань утримуватися від розгортання своїх сил у Східній Європі, оскільки обмежуючі домовленості більше не діють.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це заявив заступник генерального секретаря альянсу Мірча Джоане в інтерв'ю агентству AFP, повідомляє BFMTV.

Відповідно до Основного акту 1997 року, покликаного перезавантажити відносини між Росією та НАТО, обидві сторони погодилися працювати над "запобіганням будь-якому потенційно загрозливому нарощуванню озброєнь у узгоджених регіонах Європи, включаючи Центральну та Східну Європу".

"Вони прийняли рішення, взяли на себе зобов'язання не нападати на сусідів, але вони це зробили, і проводити регулярні консультації з НАТО, чого вони не роблять. Тому я думаю, що насправді цей установчий акт фактично не діє через Росію" — сказав Джоане.

За його словами, розв'язавши війну проти України, Росія фактично відійшла від умов угоди 1997 року. Тому договір того року більше не обмежує НАТО, упевнені в альянсі.

Зазначимо, що НАТО вже вирішило розмістити багатонаціональні військові контингенти у Румунії, Словаччині та Болгарії. Це пов'язано із стягуванням Росією військ до кордону з Україною.

НАТО також розширює свої межі: Фінляндії та Швеції офіційно подали заявки на вступ до НАТО. В США прогнозують, що Фінляндія та Швеція можуть вступити до НАТО вже влітку 2022 року. Вашингтон робить ставку на цей крок, який розширить кількість членів альянсу з 30 до 32 і є прямим наслідком вторгнення Росії в Україну.