НАТО больше не будет ограничивать размещение своих войск в Центральной и Восточной Европе

В Организации Североатлантического договора заявили, что больше не собираются соблюдать обязательства воздерживаться от развертывания своих сил в Восточной Европе, так как ограничивающие договоренности больше не действуют.

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Об этом заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ в интервью агентству AFP, передает BFMTV.

В соответствии с Основополагающим актом 1997 года, призванным перезагрузить отношения между Россией и НАТО, обе стороны согласились работать над "предотвращением любого потенциально угрожающего наращивания вооружений в согласованных регионах Европы, включая Центральную и Восточную Европу".

"Они приняли решения, взяли на себя обязательства не нападать на соседей, но они это сделали, и проводить регулярные консультации с НАТО, чего они не делают. Поэтому я думаю, что на самом деле этот учредительный акт фактически не действует из-за России", — сказал Джоанэ.

По его словам, развязав войну против Украины Россия фактически отошла от условий соглашения 1997 года. Поэтому договор того года больше не ограничивает НАТО, уверены в альянсе.

Отметим, что НАТО уже решило разместить многонациональные военные контингенты в Румынии, Словакии и Болгарии. Это связано со стягиванием Россией войск к границе с Украиной.

Кроме того, НАТО расширяет свои границы: Финляндии и Швеции официально подали заявки на вступление в НАТО. В США прогнозируют, что Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже летом 2022 года. Вашингтон делает ставку на этот шаг, который расширит число членов альянса с 30 до 32 и который является прямым следствием вторжения России в Украину.