Россия пообещала Финляндии "сюрприз" за будущее вступление в НАТО

В стране-агрессоре РФ продолжается истерика по поводу вступления Финляндии в НАТО. Российские власти как всегда продолжают угрожать и обещают, что ответ станет "сюрпризом", а меры “будут военными”.

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Об этом заявила одна из главных пропагандисток страны-агрессора РФ и по совместительству официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишут российские СМИ.

По ее словам, ответ станет "сюрпризом".

Захарова подчеркнула, что решение будет приниматься ничтожным оборонным ведомством страны-оккупанта.

По словам Захаровой, "решение соответствующие будет приниматься, учитывая весь комплекс факторов, и особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО".

Представительница страны-агрессора подчеркнула, что исходя "из этих всех параметров будет приниматься решение, но в первую очередь, конечно, оно за военными".

Отметим, послы Финляндии и Швеции Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф 18 мая вместе передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на членство их стран в альянсе.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя намерения Финляндии и Швеции вступить в НАТО, заявил, что у России нет территориальных споров с этими странами. При этом Россия опасается вступления Украины в НАТО из-за наличия "территориального спора" между Москвой и Киевом.

Как считает советник главы Офиса президента Алексей Арестович, заявление Кремля о "территориальных спорах" с Украиной по поводу Крыма свидетельствует о том, что страна-агрессор и оккупант РФ готовит морально население к сдаче полуострова.