Росія пообіцяла Фінляндії "сюрприз" за майбутній вступ до НАТО

У країні-агресорі РФ триває істерика щодо вступу Фінляндії до НАТО. Російська влада як завжди продовжує погрожувати і обіцяє, що відповідь стане "сюрпризом", а заходи "будуть військовими".

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Про це заявила одна з головних пропагандисток країни-агресора РФ та за сумісництвом офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, пишуть російські ЗМІ.

За її словами, відповідь стане "сюрпризом".

Захарова підкреслила, що рішення ухвалюватиметься нікчемним оборонним відомством країни-окупанта.

За словами Захарової, "рішення відповідні прийматиметься, враховуючи весь комплекс факторів, і особливості того, як розвиватиметься членство Фінляндії в НАТО".

Представниця країни-агресора наголосила, що виходячи "з цих усіх параметрів прийматиметься рішення, але насамперед, звичайно, воно за військовими".

Зазначимо, посли Фінляндії та Швеції Клаус Корхонен та Аксель Вернхофф 18 травня разомпередали генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу заявки на членство їхніх країн в альянсі.

Нагадаємо, раніше прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи наміри Фінляндії та Швеції вступити до НАТО, заявив, що Росія не має територіальних суперечок з цими країнами. При цьому Росія побоюється вступу України до НАТО через наявність "територіальної суперечки" між Москвою та Києвом.

Як вважає радник глави Офісу президента Олексій Арестович, заява Кремля про "територіальні суперечки" з Україною щодо Криму свідчить про те, що країна-агресор та окупант РФ готує моральне населення до здачі півострова.