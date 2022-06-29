НАТО пригласило Швецию и Финляндию в свой состав

НАТО формализовало решение о приглашении в свой состав Швеции и Финляндии. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита альянса, прошедшего 29 июня в Мадриде.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Мы подтверждаем нашу приверженность политике открытых дверей НАТО. Сегодня мы решили пригласить Финляндию и Швецию в члены НАТО и согласились подписать протоколы о присоединении", - сказано в нем.

При этом отмечается, что при присоединении любой страны к Североатлантическому союзу жизненно важно, чтобы законные интересы в сфере безопасности всех союзников были должным образом учтены, и в связи с этим в НАТО приветствует заключение трехстороннего меморандума между Турцией, Финляндией и Швецией на этот счет.

"Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО сделает их более безопасными, НАТО – более сильным, а евроатлантическое пространство – более крепким. Безопасность Финляндии и Швеции имеет непосредственное значение для Североатлантического союза, в том числе в процессе вступления", - указано в коммюнике.

В НАТО также заявили, что будут продолжать укреплять "в духе полной взаимной открытости, прозрачности, взаимодополняемости и уважения различных мандатов организаций, автономии принятия решений и институциональной целостности" стратегическое партнерство с Европейским союзом, силу и важность которого актуализировала война России против Украины.

"В свете изменившейся обстановки в области безопасности в Европе мы приняли решение о новых мерах по усилению целенаправленной политической и практической поддержки партнеров, включая Боснию и Герцеговину, Грузию и Республику Молдова. Мы будем работать с ними, чтобы укрепить их целостность и устойчивость, развивать возможности и поддерживать их политическую независимость. Мы также расширим нашу поддержку в наращивании потенциала партнеров с Юга", - говорится также в заявлении.

Альянс также задекларировал, что возлагает на Россию всю вину за гуманитарную катастрофу, к которой привело ее вторжение в Украину, и что она к тому же намеренно усугубляет продовольственный и энергетический кризис, затронувший миллиарды людей во всем мире, в том числе своими военными действиями.

"Союзники тесно сотрудничают, чтобы поддержать международные усилия по обеспечению экспорта украинского зерна и смягчению глобального продовольственного кризиса. Мы будем продолжать противостоять лжи России и отвергать ее безответственную риторику. Россия должна немедленно прекратить эту войну и уйти из Украины. Беларусь должна прекратить свое соучастие в этой войне", - подчеркивается в заявлении.

Также НАТО как организация указывает, что приветствует усилия всех союзников по оказанию поддержки Украине, и обещает оказать им адекватную помощь, учитывая специфику каждой из этих стран.

"Мы будем продолжать и наращивать политическую и практическую поддержку нашему близкому партнеру Украине, которая продолжает защищать свой суверенитет и территориальную целостность от российской агрессии. Совместно с Украиной мы приняли решение об усиленном пакете поддержки", - говорится в документе.

Указано, что это ускорит поставку нелетального оборонительного оборудования, улучшит киберзащиту и устойчивость Украины, а также поддержит модернизацию ее оборонного сектора в переходный период для укрепления долгосрочной оперативной совместимости. В более долгосрочной перспективе НАТО намерено помогать Украине и поддерживать ее усилия на пути послевоенного восстановления и реформ.

"Мы сталкиваемся с кибер-, космическими, гибридными и другими асимметричными угрозами, а также со злонамеренным использованием новейших и прорывных технологий. Мы сталкиваемся с системной конкуренцией со стороны тех, включая КНР, кто бросает вызов нашим интересам, безопасности и ценностям и стремятся подорвать основанный на правилах международный порядок. Нестабильность за пределами наших границ также способствует нелегальной миграции и торговле людьми", - говорится также в коммюнике.

Ввиду этого союзники приняли решение на добровольной основе и с использованием национальных активов создать и отработать виртуальный потенциал быстрого реагирования в киберпространстве для реагирования на масштабную злонамеренную кибердеятельность.

Помимо этого, НАТО решил создать Акселератор оборонных инноваций и запустить многонациональный инновационный фонд, чтобы объединить правительства, частный сектор и академические круги "для укрепления технологического превосходства" альянса.

Также НАТО не обошло стороной и вопрос изменения климата, которое назвало "определяющей проблемой нашего времени, оказывающей глубокое воздействие на безопасность Североатлантического союза".

Страны альянса поставили цель значительно сократить выбросы парниковых газов политическими и военными структурами и объектами НАТО, сохранив при этом оперативную, военную и экономическую эффективность. Вопросы изменения климата будут учитываться во всех основных задачах НАТО.

Напомним, что на саммите НАТО также была утверждена новая стратегическая концепция, в которой Россия названа прямой и самой значительной угрозой для альянса.