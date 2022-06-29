Страны НАТО официально признали РФ прямой угрозой для альянса

На саммите НАТО в Мадриде 29 июня была одобрена новая стратегическая концепция альянса до 2030 года. В ней Россия названа самой значительной и прямой угрозой. Об этом сообщает информационное агентство dpa.

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Таким образом НАТО официально изменила статус РФ, которая в предыдущей концепции 2010 года была указана как "партнер".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил в своем Twitter, что альянс одобрил новую стратегическую концепцию.

В ходе брифинга он сказал: "Россия - самая большая угроза безопасности НАТО".

#NATO leaders have just agreed our new Strategic Concept, the blueprint for our Alliance in a more competitive world. #NATOSummit #Madrid https://t.co/asolkHK5I8 — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 29, 2022

Также, говоря об Украине, Столтенберг сказал, что НАТО будет передавать дополнительное военное оборудование и технику Украине. Он уточнил, что вскоре Германия сделает объявление по этому поводу, а также Норвегия и другие страны тоже.

В новой доктрине безопасности альянса также сказано, что политика Китая бросает вызов "интересам, безопасности и ценностям". Кроме того, сближение Китая и России противоречит интересам НАТО. В документе Стратегической концепции излагаются приоритеты альянса на ближайшие годы.

Отметим, что документ приняли после того, как президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите. Глава государства сказал представителям стран-членов НАТО, что нужно действовать немедленно и сделать все, чтобы Россия перестала убивать мирных людей. Следует привлечь РФ к ответственности за терроризм, иначе она может перенести террористическую активность и на территорию других государств Европы.