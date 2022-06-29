У НАТО два пути: помощь Украине или отложенная война с Россией, - Зеленский

Нужно действовать немедленно и сделать все, чтобы Россия перестала убивать мирных людей. Следует привлечь РФ к ответственности за терроризм, иначе она может перенести террористическую активность и на территорию других государств Европы.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите стран НАТО.

Он спрогнозировал, что ситуация в следующем году будет усугубляться.

"Ситуация в следующем году может быть ещё хуже – когда Россия будет обстреливать не только Украину, но и другие страны по соседству. Многие нации слышат угрозы от российских чиновников и пропагандистов", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что РФ, рассматривает все страны, ранее находившиеся в её сфере влияния, не как независимые государства, а как потенциальные объекты экспансии. В качестве примера он привел Литву, которая является членом НАТО.

Поэтому он призвал НАТО пересмотреть понимание восточного фланга Альянса.

"Ради мира должно быть пересмотрено понимание восточного фланга НАТО. Не случайно ли, что все страны Альянса на востоке, все наши соседи, выступают за членство Украины в НАТО? Нет, это не случайность. Это логика. Это знание жизни в нашем регионе", - подчеркнул президент.

Зеленский призвал страны НАТО найти Украине место в общем пространстве безопасности.

"Я могу сказать, что нам нужно: нам нужны гарантии безопасности и вы должны найти Украине место в общем пространстве безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Он прямо упрекнул альянс, что тот не берет Украину в НАТО и сравнил политику НАТО со старыми турникетами киевского метро.

"Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро: они открыты, а когда подходишь – турникеты закрываются, пока не заплатишь. Разве Украина еще мало заплатила? Разве наш вклад в защиту и Европы и всей цивилизации до сих пор недостаточен? Так что же еще нужно?", – спрашивает Зеленский.

Он подчеркнул, что у Альянса есть два пути: "либо – неотложная достаточная для победы помощь Украине, либо – отложенная война России с НАТО".

Зеленский подчеркнул, что Украине нужно больше оружия и денег.

"Война не должна затягиваться. Чтобы этого не было, чтобы мы сломали российское артиллерийское преимущество, нам нужно гораздо больше таких современных систем, современной артиллерии", - сказал президент.

Он призвал поддержать Украину не только оружием, но и финансами и санкциями – "такими санкциями против России, которые остановят ее способность оплачивать войну".