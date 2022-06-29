НАТО має два шляхи: допомога Україні або відкладена війна з Росією, - Зеленський

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На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на саміті країн НАТО.

Він спрогнозував, що ситуація наступного року погыршуватиметься.

"Ситуація наступного року може бути ще гіршою – коли Росія обстрілюватиме не лише Україну, а й інші країни по сусідству. Багато націй чують погрози від російських чиновників та пропагандистів", - заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що РФ розглядає всі країни, які раніше перебували у її сфері впливу, не як незалежні держави, а як потенційні об'єкти експансії. Як приклад, він навів Литву, яка є членом НАТО.

Тому він закликав НАТО переглянути стратегію східного флангу Альянсу.

"Заради світу має бути переглянуте розуміння східного флангу НАТО. Чи не випадково, що всі країни Альянсу на сході, всі наші сусіди виступають за членство України в НАТО? Ні, це не випадковість. Це логіка. Це знання життя в нашому регіоні", - наголосив президент.

Зеленський закликав країни НАТО знайти Україні місце у спільному безпековому просторі.

"Я можу сказати, що нам потрібно: нам потрібні гарантії безпеки і ви повинні знайти Україні місце у загальному безпековому просторі", - підкреслив Зеленський.

Він прямо дорікнув Альянсу, що той не бере Україну до НАТО і порівняв політику НАТО зі старими турнікетами київського метро.

"Політика відчинених дверей НАТО не повинна нагадувати старі турнікети київського метро: вони відкриті, а коли підходиш – турнікети закриваються, поки не заплатиш. Хіба Україна ще мало заплатила? Хіба наш внесок у захист і Європи та всієї цивілізації досі недостатній? Що ще потрібно?", - запитує Зеленський.

Він підкреслив, що Альянс має два шляхи: "або – невідкладна достатня для перемоги допомога Україні, або – відкладена війна Росії з НАТО".

Зеленський підкреслив, що Україні потрібно більше зброї та грошей.

"Війна не повинна затягуватись. Щоб цього не було, щоб ми зламали російську артилерійську перевагу, нам потрібно набагато більше таких сучасних систем, сучасної артилерії", - сказав президент.

Він закликав підтримати Україну не лише зброєю, а й фінансами та санкціями – "такими санкціями проти Росії, які зупинять її здатність оплачувати війну".