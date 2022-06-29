- Тип
- Важливо Важливо
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Країни НАТО офіційно визнали РФ прямою загрозою для альянсу
На саміті НАТО в Мадриді 29 червня було схвалено нову стратегічну концепцію альянсу до 2030 року. У ній Росія названа найзначнішою та прямою загрозою. Про це повідомляє інформаційне агентство dpa.
Таким чином, НАТО офіційно змінила статус РФ, яка в попередній концепції 2010 року була вказана як "партнер".
Генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив у своєму Twitter, що альянс схвалив нову стратегічну концепцію.
Під час брифінгу він сказав: "Росія – найбільша загроза безпеці НАТО".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також, говорячи про Україну, Столтенберг сказав, що НАТО передаватиме додаткове військове обладнання та техніку Україні. Він уточнив, що незабаром Німеччина зробить оголошення з цього приводу, а також Норвегія і інші країни теж.
У новій доктрині безпеки альянсу також сказано, що політика Китаю кидає виклик "інтересам, безпеці та цінностям". Зближення Китаю та Росії суперечить інтересам НАТО. У документі Стратегічної концепції викладаються пріоритети альянсу на найближчі роки.
Зазначимо, що документ ухвалили після того, як президент України Володимир Зеленський виступив на саміті. Глава держави сказав представникам країн-членів НАТО, що потрібно діяти негайно і зробити все, щоб Росія припинила вбивати мирних людей. Слід залучити РФ до відповідальності за тероризм, інакше вона може перенести терористичну активність і на територію інших держав Європи.