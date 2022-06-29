У НАТО назвали єдиний спосіб завершення російсько-української війни

В Організації Північноатлантичного договору вважають, що Україна має перемогти Росію військовим шляхом, тільки так можна закінчити війну. Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо, якого передає Sudinfo.

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"У нас була можливість поспілкуватися з президентом Володимиром Зеленським. Ми чітко дали зрозуміти: цю війну можна виграти лише на полі бою і ми маємо продовжувати підтримувати президента Зеленського та український народ наскільки це можливо, щоб перемогти на полі бою проти російської агресії", — сказав Де Кроо під час брифінгу.

Він зазначив, що в НАТО вважають, що альянс має допомогти Україні виграти війну. Де Кроо звернув увагу на те, що економічні санкції проти Росії "кладуть важким тягарем на країну, але в той же час вони сильно б'ють Європою, однак у світу немає іншого вибору".

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ЗСУ зможуть звільнити Донбас за наявності західної зброї, але світ має бути готовим до того, що розв'язана країною-агресором РФ війна проти України може затягтися на роки.

У свою чергу, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк напередодні саміту НАТО назвав обсяг озброєнь, який потрібен Україні від Заходу, щоб закінчити війну.