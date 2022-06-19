У НАТО заявили, що із західною зброєю Україна може звільнити Донбас

ВСУ зможуть звільнити Донбас за наявності західної зброї, але світ має бути готовим до того, що розв'язана країною-агресором РФ війна проти України може затягтися на роки.

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Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю німецькій газеті Bild am Sonntag.

"Хоча бої на Донбасі ведуться Росією з наростаючою жорстокістю, українські солдати чинять мужній опір. З сучаснішим озброєнням зростає ймовірність того, що Україна знову зможе вибити російські війська з Донбасу", - сказав Столтенберг.

При цьому, на його думку, війна може тривати роки, і Заходу треба змиритися з такими витратами, як зростання цін. Підтримувати Україну озброєнням потрібно, навіть якщо витрати високі, додав генсек НАТО.

Столтенберг також запевнив, що НАТО не стане частиною конфлікту, але готове дати відсіч, якщо Росія атакує сам Альянс.

"Ми допомагаємо Україні, але солдатів НАТО посилати не будемо. Ми зміцнили власну оборону, направивши 40 тисяч військовослужбовців під командування НАТО. Ми охороняємо територію Альянсу на суші, на морі та в повітрі. Це чіткий сигнал Москві, щоб не було непорозуміння з щодо нашої готовності", - зазначив Столтенберг.

Як стверджує генсек, загрози застосування ядерної зброї Росією наразі не спостерігається.

"Однак брязкання ядерною зброєю з боку Росії є небезпечним і безвідповідальним. Путін повинен знати, що ядерну війну не можна виграти і ніколи не можна вести. Наш чіткий сигнал Росії: НАТО захищає всі держави-члени", - додав Столтенберг.

Також він заявив, що після саміту в Мадриді Альянс виключить Росію з рангу партнерів і впише її та Китай до списку погроз. Китай генсек назвав "викликом нашим інтересам, цінностям та безпеці".

Раніше Столтенберг підтвердив запрошення президента України Володимира Зеленського до Мадридського саміту НАТО. Генсек Альянсу також заявив, що Україна має отримати більше зброї від країн НАТО, щоб протистояти вторгненню Росії.