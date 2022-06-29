В НАТО назвали единственный способ завершения российско-украинской войны

В Организации Североатлантического договора считают, что Украина должна победить Россию военным путем, только так можно закончить войну. Об этом заявил премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо, передает Sudinfo.

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"У нас была возможность пообщаться с президентом Владимиром Зеленским. Мы четко дали понять: эта война может быть выиграна только на поле боя и мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и украинский народ насколько это возможно, чтобы победить на поле боя против российской агрессии", — сказал Де Кроо во время брифинга.

Он отметил, что в НАТО считают, что альянс должен помочь Украине выиграть войну. Де Кроо обратил внимание на то, что экономические санкции против России "ложат тяжелым бременем на страну, но в то же время они сильно бьют по Европе, однако у мира нет другого выбора".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ВСУ смогут освободить Донбасс при наличии западного оружия, но мир должен быть готов к тому, что развязанная страной-агрессором РФ война против Украины может затянуться на годы.

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк накануне саммита НАТО назвал объем вооружений, который нужен Украине от Запада, чтобы закончить войну.