Україна має отримати більше озброєння від країн НАТО, - Столтенберг

Україна має отримати більше зброї від країн НАТО, щоб протистояти вторгненню Росії. Це питання обговорюватиметься у форматі Контактної групи Рамштайн 15 червня у Брюсселі.

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Про це на прес-конференції за підсумками зустрічі лідерів семи країн НАТО заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг.

"Україна має отримати більше важкого озброєння. Союзники по НАТО та партнери надали таку зброю та нарощують ці зусилля. 15 червня відбудеться зустріч у штаб-квартирі НАТО в рамках Контактної групи з підтримки України – це формат, який був заснований на базі Рамштайн кілька місяців тому "Ця група зустрічається регулярно для координації зусиль союзників по НАТО і партнерів з надання різних видів озброєння та військового обладнання, включаючи важке озброєння для України. Вони повністю від цього залежать, щоб бути здатними протистояти жорстокому російському вторгненню", - сказав генсек НАТО.

Він наголосив, що альянс підтримує Україну вже багато років. З 2014 року проводили тренування та надавали обладнання для десятків тисяч українських солдатів та офіцерів, які зараз перебувають на лінії фронту.

"Але ми маємо бути готові до тривалого продовження. Ми не можемо припускати, як ця війна завершиться, але маємо бути готові надавати допомогу тривалий час, і це обговорюватиметься в Брюсселі", - зазначив генсек НАТО.

Він також підтвердив запрошення президента України Володимира Зеленського до Мадридського саміту НАТО.

"За два тижні союзники зустрінуться для проведення історичного саміту трансформації в Мадриді і прийматимуть рішення, щоб зробити НАТО сильнішим у більш небезпечному світі. Сьогодні у нас була чудова дискусія про підготовку до нього, включаючи необхідність потужної підтримки для України — як короткострокової, так і на більш віддалену перспективу. Я з нетерпінням сподіваюся привітати президента Зеленського, який звернеться до лідерів НАТО під час нашого саміту в Мадриді", - сказав Столтенберг.

Зазначимо, що 15 червня у Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони і на Банковій очікують рішення щодо постачання Україні важкого озброєння.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав обсяг озброєнь, який потрібний Україні від Заходу, аби закінчити війну.