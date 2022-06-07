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Новая встреча в формате "Рамштайн" состоится в штаб-квартире НАТО: кто ее возглавит

Ллойд Остин, Минобороны США, глава Минобороны США
Фото: Глава Минбороны США Ллойд Остин

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе 15 июня состоится встреча контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Ее возглавит министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.  

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Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.   

Отмечается, что заседание начнется со вступительного слова главы Минобороны США. После заседания он также даст пресс-конференцию совместно с главой Объединенного комитета начальников штабов генерала Марком Милли.

"Министр Остин вновь пригласил министров обороны и начальников штабов вооруженных сил со всего мира для обсуждения продолжающегося кризиса в Украине", - говорится в сообщении. 

Напомним, на встрече в формате "Рамштайн", которая состоялась 23 мая, страны-партнеры объявили о новых способах поддержки Украины, которые могут изменить правила игры в противостоянии с РФ. 

В частности, Украина получила подтверждение об усилении береговой обороны. Обсуждались и другие приятные сюрпризы, которые усилят мощь украинской армии.

Автор:
Анастасия Дедковская