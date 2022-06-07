Нова зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться у штаб-квартирі НАТО: хто її очолить

У штаб-квартирі НАТО у Брюсселі 15 червня відбудеться зустріч контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Її очолить міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін.

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Про це повідомили у прес-службі Пентагону.

Зазначається, що засідання розпочнеться зі вступного слова голови Міноборони США. Після засідання він також дасть прес-конференцію спільно з головою Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марком Міллі.

"Міністр Остін знову запросив міністрів оборони і начальників штабів збройних сил з усього світу для обговорення кризи, що триває в Україні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбулася 23 травня, країни-партнери оголосили про нові способи підтримки України, які можуть змінити правила гри в протистоянні з РФ.

Зокрема Україна отримала підтвердження про посилення берегової оборони. Обговорювалися й інші приємні сюрпризи, які посилять потугу української армії.