Скора зміна правил гри у війні з РФ. Резніков анонсував загарбникам "сюрприз"

На зустрічі у форматі "Рамштайн", як відбулася 23 травня, країни-партнери оголосили про нові способи підтримки України, які можуть змінити правила гри у протистоянні з РФ, повідомив міністр оборони Олексій Резніков в Facebook.

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"З оптимізмом можу повторити оцінку, яку дав інший великий друг України – міністр Ллойд Остін ІІІ: на сьогоднішній зустрічі країни оголосили про нові способи підтримки, які можуть стати game changing у цій війні", – відмітив міністр.

Резніков зазначив, що Україна отримала підтвердження про посилення берегової оборони. За його словами, обговорювалися й інші приємні сюрпризи, які посилять потужність української армії.

"Розраховую, що на наступній зустрічі у червні зможу доповісти колегам про результати застосування зброї, про яку йшлося на зустрічі 23 травня. Так, ми вже отримали підтвердження щодо посилення нашої берегової оборони. Йдеться і про пускові установки та протикорабельні ракети Harpoon", – сказав він.

За словами Резнікова, на зустрічі йшлося і про інші приємні сюрпризи, які посилять потужність української армії, і будуть неприємними для ворога, про що міністр пообіцяв розповісти згодом. Він наголосив, що "Рамштайн" стає справжньою коаліцією вільного світу на підтримку України.

"Тішить, що кількість країн-учасниць збільшується, серед континентів не представлена тільки Антарктида", – додав з гумором міністр і повідомив, разом із колегами докладно поінформував партнерів про ситуацію на фронті та зміни, які відбулися з дня проведення минулої зустрічі.

За його голови Міноборони, всі учасники зустрічі висловили непохитну підтримку Україні у війні з Росією та висловили захват героїзмом і професіоналізмом Збройних сил України, стійкістю всього українського народу.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Білий дім працює над тим, щоб передати Україні сучасні протикорабельні ракети, які допоможуть боротися із блокадою Чорного моря з боку Росії.

Сенат США 19 травня остаточно затвердив пакет надзвичайної військової та гуманітарної допомоги на суму 40 млрд дол.