Данія передасть Україні протикорабельні ракети "Гарпун", а також пускову установку до них. Про це на прес-конференції 23 травня повідомив Міністр оборони США Ллойд Остін.

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"Я дуже вдячний Данії, яка оголосила, що надасть Україні пускову установку "Гарпун" та ракети, щоб допомогти Україні захистити своє узбережжя", - сказав він.

За його словами, 23 травня кілька країн, включаючи Італію, Грецію, Норвегію та Польщу, оголосили про намір передати Україні артилерію та боєприпаси.

"За ті короткі чотири тижні, що пройшли з моменту скликання контактної групи в Рамштайні, темпи пожертвувань та поставок були визначними, і після сьогоднішніх обговорень я радий повідомити, що ми активізуємо наші зусилля і, рухаючись уперед, ми продовжимо поглибити нашу координацію та співпрацю, щоб Україна могла підтримувати та зміцнювати свої бойові операції", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Білий дім працює над тим, щоб передати Україні сучасні протикорабельні ракети, які допоможуть боротися із блокадою Чорного моря з боку Росії.

Сенат США 19 травня остаточно затвердив пакет надзвичайної військової та гуманітарної допомоги на суму 40 млрд дол.