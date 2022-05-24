Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Политика
Дата публикации

Дания передаст Украине противокорабельные ракеты "Гарпун"

Дания передаст Украине противокорабельные ракеты "Гарпун"

Дания передаст Украине противокорабельные ракеты "Гарпун", а также пусковую установку к ним. Об этом на пресс-конференции 23 мая сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

"Я очень благодарен Дании, которая объявила, что предоставит Украине пусковую установку "Гарпун" и ракеты, чтобы помочь Украине защитить свое побережье", — сказал он.

По его словам, 23 мая несколько стран включая Италию, Грецию, Норвегию и Польшу объявили о намерении передать Украине артиллерию и боеприпасы.

"За те короткие четыре недели, что прошли с момента созыва Контактной группы в Рамштайне, темпы пожертвований и поставок были выдающимися, и после сегодняшних обсуждений я рад сообщить, что мы активизируем наши усилия и, двигаясь вперед, мы продолжим углубить нашу координацию и сотрудничество, чтобы Украина могла поддерживать и укреплять свои боевые операции", - отметил министр.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Белый дом работает над тем, чтобы передать Украине современные противокорабельные ракеты, которые помогут бороться с блокадой Черного моря со стороны России.

Сенат США 19 мая окончательно утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи на сумму 40 млрд дол. 

Автор:
Степан Крьока