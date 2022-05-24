Дания передаст Украине противокорабельные ракеты "Гарпун", а также пусковую установку к ним. Об этом на пресс-конференции 23 мая сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Я очень благодарен Дании, которая объявила, что предоставит Украине пусковую установку "Гарпун" и ракеты, чтобы помочь Украине защитить свое побережье", — сказал он.

По его словам, 23 мая несколько стран включая Италию, Грецию, Норвегию и Польшу объявили о намерении передать Украине артиллерию и боеприпасы.

"За те короткие четыре недели, что прошли с момента созыва Контактной группы в Рамштайне, темпы пожертвований и поставок были выдающимися, и после сегодняшних обсуждений я рад сообщить, что мы активизируем наши усилия и, двигаясь вперед, мы продолжим углубить нашу координацию и сотрудничество, чтобы Украина могла поддерживать и укреплять свои боевые операции", - отметил министр.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Белый дом работает над тем, чтобы передать Украине современные противокорабельные ракеты, которые помогут бороться с блокадой Черного моря со стороны России.

Сенат США 19 мая окончательно утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи на сумму 40 млрд дол.