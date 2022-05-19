США дадут Украине новые противокорабельные ракеты для борьбы с блокадой Черного моря, - СМИ

Белый дом работает над тем, чтобы передать Украине современные противокорабельные ракеты, которые помогут бороться с блокадой Черного моря со стороны России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

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Издание сообщает, что трое официальных лиц США и два источника в Конгрессе заявили, что два типа мощных противокорабельных ракет: Harpoon производства Boeing и ударная ракета Naval Strike Missile производства Kongsberg и Raytheon Technologies активно рассматривались либо для прямой поставки в Украину, либо путём передачи от европейского союзника, у которого есть такие ракеты.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский обратился к Португалии с просьбой предоставить украинским военным Harpoon, которые имеют дальность стрельбы почти до 300 км.

"Но есть несколько проблем, которые не позволяют Украине получить ракеты. Во-первых, ограниченная доступность платформ для запуска Harpoon с берега – технически сложное решение, по мнению нескольких официальных лиц, – поскольку это в основном ракеты морского базирования", — пишет Reuters.

Два американских чиновника заявили изданию, что США работают над потенциальными решениями, включая снятие пусковой установки с американского корабля.

В оперативной зоне Черного моря находятся около 20 кораблей ВМФ России, включая подводные лодки, сообщило британское оборонное ведомство.

Брайан Кларк, военно-морской эксперт из Гудзоновского института, сказал изданию, что от 12 до 24 противокорабельных ракет типа Harpoon с дальностью более 100 км будет достаточно, чтобы угрожать российским кораблям и убедить Москву снять блокаду.

"Если Путин будет упорствовать, Украина может вывести из строя крупнейшие российские корабли, поскольку им негде скрыться в Черном море", — сказал Кларк в комментарии Reuters.

Издание отмечает, что по словам официальных лиц США и источников издания в Конгрессе, несколько стран будут готовы отправить ракеты Harpoon в Украину. Но никто не хочет быть первой или единственной страной, которая сделает это, опасаясь репрессий со стороны России, если корабль будет потоплен с помощью Harpoon из их запасов.

В свою очередь Морская ударная ракета NSM может быть запущена с побережья Украины и имеет дальность 250 км. Кроме того, для работы с ней украинским военным потребуется менее 14 дней обучения.

Источники Reuters сообщили, что поставки NSM считались менее сложными с точки зрения логистики, чем Harpoons, потому что союзники по НАТО могли одолжить мобильные наземные пусковые установки, которые доступны, и боеголовки из Норвегии.

При этом Reuters отмечает, что ни одна страна из тех, кто может поставить ракеты не хочет быть первой либо же единственной страной, которая это сделает поскольку опасается репрессий со стороны России.

Два официальных лица США и источники издания в Конгрессе США заявили, что Соединенные Штаты пытаются найти способ, как Украина может получить NSM и пусковые установки от европейских союзников.

Все запросы на оружие, которые имеют американские комплектующие, такие как Harpoons и NSM, должны быть одобрены Государственным департаментом США.

Напомним, Сенат США 19 мая окончательно утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи на сумму 40 млрд дол.

Ранее министр обороны Великобритании заявил, что страна может поставить Украине противокорабельные ракеты для деблокады портов Черного моря.