Великобритания может поставлять Украине оружие для удара по флоту РФ в Черном море

Мир будет продолжать поддерживать Украину в войне, которую развязала Россия. Великобритания может поставлять Украине оружие, которое может нанести удар по российским военно-морским силам в Черном море.

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Об этом сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет The Guardian.

По его словам, при возможности Британия сможет покупать и поставлять противокорабельные ракеты.

"Очень важно, чтобы зерно, которое влияет на нас всех, на цены на продукты, вышло из Украины. Она не может контролировать Черное море. Оно уже не их. Поэтому важно следить за тем, чтобы российские корабли не использовались для бомбардировки города", – подчеркнул он.

Уоллес заявил, что у Путина всегда были амбиции для вторжения в соседнюю страну.

"Конечно, Путин, провалив почти все свои цели, стремится удержать то, что у него есть… Укрепляться и закапываться, как он это сделал в 2014 году. Путин может попытаться консолидировать захваченные украинские земли и "просто стать раковой опухолью" Украины. Если мы хотим, чтобы этого не произошло, мы должны помочь Украине", – сказал Уоллес.

Он также напомнил, что мир будет продолжать поддерживать Украину в борьбе за независимость.

"Я определенно скажу, что мы поддерживаем суверенную целостность Украины. Мы делали это все время. И помогите Украине решить проблему – помните, что Минские соглашения, которые Россия разорвала, были направлены на попытку вернуть оккупированные территории (Донбасс и Крым – Delo.ua). Но главное здесь – продолжать поддерживать суверенную целостность Украины и ее способность защищаться”, – добавил он.

Отметим, Лондон продолжит поставки Украине вооружения, в том числе тяжелого.

Власти Великобритании ищут способы поставок противокорабельных ракет в Украину, включая передачу своих ракет Brimstone.

Британия планирует передать Украине 45 тысяч артиллерийских снарядов и 20 самоходных артиллерийских установок AS-90.