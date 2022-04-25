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Британия собирается помочь Украине дальнобойной артиллерией и противокорабельными ракетами
Лондон продолжит поставки Украине вооружения, в том числе тяжелого. Об этом заявил Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает сайт премьер-министра страны.
"Украине нужно больше дальнобойной артиллерии и снарядов, как российского калибра, так и калибра НАТО. Они также желают получить противокорабельные ракеты для противодействия российским кораблям", - сказал Уоллес в обращении к палате общин парламента и отметил, что Британия постарается помочь в этом.
"Министерство обороны работает день и ночь вместе с США, Канадой и ЕС для поставок, связанных со снабжением тыла", - добавил он.
По его словам, Великобритания предлагает разместить танки "Челленджер-2" вместо техники, которую Варшава передает Украине.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, Соединенные Штаты Америки готовят к отправке в Украину в апреле зенитные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое оборудование.
США также готовы продать Украине боеприпасов времен СССР на сумму 165 миллионов долларов.