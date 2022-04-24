Британия передаст ВСУ гаубицы и снаряды к ним - Daily Express

Британия планирует передать Украине 45 тыс артиллерийских снарядов и 20 самоходных артиллерийских установок AS-90.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Правительство Великобритании продолжает оказывать Украине возможную военную помощь. 24 апреля стало известно, что Британия передаст ВСУ партию тяжелой артиллерии в комплекте с десятками тысяч патронов. Об этом со ссылкой на собственные источники заявила газета Daily Express.

"На следующей неделе вместе с 20 самоходными гаубицами AS90 в Польшу отправят 45 тысяч фугасных снарядов британского производства. Там же украинские войска будут учить использовать и поддерживать их перед отправкой на фронт", - отмечается в сообщении.

Для Британии такой шаг станет "крупнейшей артиллерийской кампанией со времен Второй мировой войны".

Напомним, 21 апреля Великобритания ввела эмбарго на товары из России общей стоимостью 1 млрд фунтов. Под запретом попал импорт из РФ товаров роскоши, серебра и изделий древесины, а также расширила санкции и повысила пошлины на торговлю с Россией и Беларусью.

Ранее, 9 апреля, премьер-министр Британии Борис Джонсон сообщил, что его страна будет усиливать экономическое давление на Россию каждую неделю.