Великобритания ввела эмбарго на товары из России общей стоимостью 1 млрд фунтов

Британия запретила импорт из РФ товаров роскоши, серебра и изделий древесины, а также расширила санкции и повысила пошлины на торговлю с Россией и Беларусью. Об этом сообщает правительство страны.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Великобритания расширила список российских товаров, импорт которых запрещен, в него включены предметы роскоши, а также икра. По заявлению правительства, новое эмбарго должно охватить импорт на сумму 1 млрд фунтов стерлингов.

На 35% повышены пошлины на ряд другого импорта из РФ и Беларуси. Это касается бриллиантов, каучука, мяса, кофе, чая, сахара, табака, одежды, ткани, кожи, металлических изделий, запчастей, машины и оптических устройств.

Перед этим в связи с агрессией РФ в Украине Британия ввела 6 апреля 2022 года, очередные санкции против российских банков и топ-менеджеров энергетических компаний.

Тогда же власти США объявили о введении санкций против дочерей президента России Владимира Путина, а также дочери и жены российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.