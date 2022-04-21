Великобританія запровадила ембарго на товари з Росії загальною вартістю 1 млрд фунтів

Британія заборонила імпорт із РФ товарів розкоші, срібла та виробів деревини, а також розширила санкції та підвищила мита на торгівлю з Росією та Білоруссю. Про це повідомляє уряд країни.

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Великобританія розширила список російських товарів, імпорт яких заборонено, до нього входять предмети розкоші та навіть ікра. За заявою уряду, нове ембарго має охопити імпорт у сумі 1 млрд фунтів стерлінгів.

На 35% підвищено мито на низку іншого імпорту з РФ та Білорусі. Це стосується діамантів, каучуку, м'яса, кави, чаю, цукру, тютюну, одягу, тканини, шкіри, металевих виробів, запчастин, машин та оптичних пристроїв.

Перед цим у зв'язку з агресією РФ в Україні Британія запровадила 6 квітня 2022 року чергові санкції проти російських банків і топ-менеджерів енергетичних компаній.

Тоді ж влада США оголосила про запровадження санкцій проти дочок президента Росії Володимира Путіна, а також дочки та дружини російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова.