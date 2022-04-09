Мы будем усиливать экономическое давление на Россию каждую неделю, - премьер Британии Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия совместно с партнерами будет усиливать экономическое давление на Россию каждую неделю. Об этом Джонсон сказал на брифинге по итогам своего визита в Киев.

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"Мы совместно с партнерами усиливать экономическое давление и интенсифицировать санкции против России каждую неделю. Мы не будем ограничиваться заморозкой активов или санкциями против олигархов. Мы также повлияем на возможность России использовать свои энергетические ресурсы. Мы будем предоставлять экономическую поддержку Украине. Безусловно мы будем предоставлять военную помощь", — сказал британский премьер.

Также он добавил, что Британия хочет помочь Украине экономически, а также помочь с разминированием, чтобы избавиться от мин, которые оставляют после себя российские войска.

"Мы Великобритания и другие партнеры будем поставлять оборудование, технологии, ноу-хау, а также разведывательную информацию для того чтобы Украина никогда не столкнулась с угрозой вторжения, шантажа или угрозы. Тем временем остается сделать еще многое, чтобы обеспечить победу Украины и поражение Путина", — сказал Джонсон.

Напомним, Великобритания предоставит Украине 120 единиц бронетехники и противокорабельные ракеты.

Также Великобритания либерализирует тарифы на подавляющее большинство импорта из Украины и предоставит Украине таможенные льготы.