Ми посилюватимемо економічний тиск на Росію щотижня, - прем'єр Британії Борис Джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Британія спільно з партнерами посилюватиме економічний тиск на Росію щотижня. Про це Джонсон сказав на брифінгу за підсумками свого візиту до Києва.

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"Ми спільно з партнерами посилюватимемо економічний тиск і інтенсифікуватимемо санкції проти Росії щотижня. Ми не обмежуватимемося заморозкою активів або санкціями проти олігархів. Ми також вплинемо на можливість Росії використовувати свої енергетичні ресурси. Ми надаватимемо економічну підтримку Україні. Безумовно ми надаватимемо військову допомогу", - сказав британський прем'єр.

Також він додав, що Британія хоче допомогти Україні економічно, а також допомогти з розмінуванням, щоб позбавитися мін, які залишають по собі російські війська.

"Ми Великобританія та інші партнери поставлятимемо обладнання, технології, ноу-хау, а також розвідувальну інформацію для того, щоб Україна ніколи не зіткнулася з загрозою вторгнення, шантажу чи загрози. Тим часом залишається зробити ще багато, щоб забезпечити перемогу України та поразку Путіна" — сказав Джонсон.

Нагадаємо, Великобританія надасть Україні 120 одиниць бронетехніки та протикорабельні ракети.

Також Великобританія лібералізує тарифи на переважну більшість імпорту з України та надасть Україні митні пільги.