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Британія передасть ЗСУ гаубиці та снаряди до них - Daily Express
Британія планує передати Україні 45 тис артилерійських снарядів та 20 самохідних артилерійських установок AS-90.
Уряд Великобританії продовжує надавати Україні можливу військову допомогу. 24 квітня стало відомо, що Британія передасть ЗСУ партію важкої артилерії у комплекті з десятками тисяч набоїв. Про це із посиланням на власні джерела заявила газета Daily Express.
"Наступного тижня разом із 20 самохідними гаубицями AS90 до Польщі відправлять 45 тисяч фугасних снарядів британського виробництва. Там же українські війська навчатимуть використовувати і підтримувати їх перед відправкою на фронт", - наголошується в повідомленні.
Для Британії такий крок стане "найбільшою артилерійською кампанією з часів Другої світової війни".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, 21 квітня Великобританія запровадила ембарго на товари з Росії загальною вартістю 1 млрд фунтів. Під забороною потрапив імпорт із РФ товарів розкоші, срібла та виробів деревини, а також розширила санкції та підвищила мита на торгівлю з Росією та Білоруссю.
Раніше, 9 квітня, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон повідомив , що його країна посилюватиме економічний тиск на Росію щотижня.