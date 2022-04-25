США готовы продать Украине боеприпасы эпохи Варшавского договора на $165 млн

Госдеп США одобрил продажу Украине боеприпасов времен СССР на сумму 165 миллионов долларов, сообщает AP.

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Решение о предоставлении боеприпасов направили Конгрессу.

"Эта предложенная продажа поддержит цели внешней политики и цели национальной безопасности Соединенных Штатов, улучшая безопасность страны-партнера, являющейся силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", – заявили в Госдепартаменте.

США хотят продать боеприпасы для гаубиц, минометов и автоматических гранатометов.

Напомним, Соединенные Штаты Америки готовят к отправке в Украину в апреле зенитные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое оборудование.

Кроме этого, в скором времени Украина получит от США в качестве военной помощи еще 11 вертолетов, 200 бронетранспортеров, 18 гаубиц, 300 дронов-камикадзе Switchblade и 500 противотанковых ракет Javelin.