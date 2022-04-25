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США готові продати Україні боєприпаси епохи Варшавського договору на $165 млн
Держдеп США схвалив продаж Україні боєприпасів часів СРСР на суму 165 мільйонів доларів, повідомляє AP.
Рішення про надання боєприпасів направили до Конгресу.
"Цей запропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів, покращуючи безпеку країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", - заявили в Держдепартаменті.
США хочуть продати боєприпаси для гаубиць, мінометів та автоматичних гранатометів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готують до відправки до України у квітні зенітні комплекси Stinger, протитанкові ракетні комплекси Javelin та інше обладнання.
Окрім цього, незабаром Україна отримає від США як військову допомогу ще 11 вертольотів, 200 бронетранспортерів, 18 гаубиць, 300 дронів-камікадзе Switchblade та 500 протитанкових ракет Javelin.