США готові продати Україні боєприпаси епохи Варшавського договору на $165 млн

Держдеп США схвалив продаж Україні боєприпасів часів СРСР на суму 165 мільйонів доларів, повідомляє AP.

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Рішення про надання боєприпасів направили до Конгресу.

"Цей запропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів, покращуючи безпеку країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", - заявили в Держдепартаменті.

США хочуть продати боєприпаси для гаубиць, мінометів та автоматичних гранатометів.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готують до відправки до України у квітні зенітні комплекси Stinger, протитанкові ракетні комплекси Javelin та інше обладнання.

Окрім цього, незабаром Україна отримає від США як військову допомогу ще 11 вертольотів, 200 бронетранспортерів, 18 гаубиць, 300 дронів-камікадзе Switchblade та 500 протитанкових ракет Javelin.