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Британія збирається допомогти Україні далекобійною артилерією та протикорабельними ракетами
Лондон продовжить постачання Україні озброєння, зокрема важкого. Про це заявив Глава Міноборони Великобританії Бен Воллес, повідомляє сайт прем'єр-міністра країни.
"Україні потрібно більше далекобійної артилерії та снарядів як російського калібру, так і калібру НАТО. Вони також бажають отримати протикорабельні ракети для протидії російським кораблям", - сказав Уоллес у зверненні до палати громад парламенту і зазначив, що Британія намагатиметься допомогти в цьому.
"Міністерство оборони працює день і ніч разом із США, Канадою та ЄС для поставок, пов'язаних із постачанням тилу", - додав він.
За його словами, Британія пропонує розмістити танки "Челленджер-2" замість техніки, яку Варшава передає Україні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готують до відправки до України у квітні зенітні комплекси Stinger, протитанкові ракетні комплекси Javelin та інше обладнання.
США також готові продати Україні боєприпаси часів СРСР на суму 165 мільйонів доларів.