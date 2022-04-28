Великобританія може постачати Україні зброю для удару по флоту РФ у Чорному морі

Світ продовжуватиме підтримувати Україну у війні, яку розв'язала Росія. Великобританія може постачати Україні зброю, яка може завдати удару російським військово-морським силам у Чорному морі.

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Про це сказав міністр оборони Великобританії Бен Воллес, пише The Guardian.

За його словами, за можливості Британія зможе купувати та постачати протикорабельні ракети.

"Дуже важливо, щоб зерно, яке впливає на нас усіх, на ціни на продукти, вийшло з України. Вона не може контролювати Чорне море. Воно вже не їхнє. Тому важливо стежити за тим, щоб російські кораблі не використовувалися для бомбардування міста", – наголосив він.

Воллес заявив, що Путін завжди мав амбіції для вторгнення в сусідню країну.

"Звичайно, Путін, проваливши майже всі свої цілі, прагне втримати те, що має... Зміцнюватися і закопуватися, як він це зробив у 2014 році. Путін може спробувати консолідувати захоплені українські землі та "просто стати раковою пухлиною" України. Якщо ми хочемо, щоб цього не сталося, ми маємо допомогти Україні", – сказав Воллес.

Він також нагадав, що світ продовжуватиме підтримувати Україну у боротьбі за незалежність.

"Я безперечно скажу, що ми підтримуємо суверенну цілісність України. Ми робили це весь час. І допоможіть Україні вирішити проблему – пам'ятайте, що Мінські угоди, які Росія розірвала, були спрямовані на спробу повернути окуповані території (Донбас та Крим – Delo.ua). Але головне тут – продовжувати підтримувати суверенну цілісність України та її здатність захищатися”, – додав він.

Зазначимо, Лондон продовжить постачання Україні озброєння, зокрема важкого.

Влада Великобританії шукає способи постачання протикорабельних ракет в Україну, включаючи передачу своїх ракет Brimstone.

Британія планує передати Україні 45 тис. артилерійських снарядів та 20 самохідних артилерійських установок AS-90.