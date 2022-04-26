Украина имеет право наносить удары по стратегическим объектам в РФ, — британский министр

Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Гиппи заявил, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам в РФ. Такие атаки со стороны украинских военных Лондон расценит как "законный ответ на российскую военную агрессию".

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Об этом пишет The Guardian.

Джеймс Гиппи заявил, что Украина может нанести удар по запасам топлива и складам боеприпасов России, ведь это часть войны.

"Дело в том, что Украина была суверенной страной, мирно жившей в пределах своих границ, а затем другая страна решила нарушить эти границы и ввести 130 тысяч военных. Это стало началом войны между Украиной и Россией, а в войне Украина имеет право нанести удар вглубь врага, чтобы атаковать его логистические линии, запасы топлива, склады боеприпасов. Это часть войны", — заявил министр.

Он добавил, что для Украины вполне законно попасть вглубь России, чтобы нарушить логистику, способствующую смертям и резне на украинской земле. Чтобы этого избежать, эту логистику нужно прервать.

Также в интервью Sky News министр опроверг заявление России о том, что западные союзники Украины провоцируют дальнейший конфликт, поставляя оружие.

"Сергей Лавров мог бы также подумать, что причина, по которой сейчас идет война в Украине, заключается в том, что Россия перешла границы суверенной страны и начала вторжение на их территорию. Весь этот шум из Москвы о том, что их нападение на Украину каким-то образом является ответом на агрессию НАТО, — просто полная, полная чушь", — сказал Джеймс Гиппи.

По его словам, у Украины есть все шансы отстоять Донбасс. Этот регион "будет очень крепким орешком для россиян".

Напомним, российские войска запускают ПВО над российским Белгородом, чтобы обвинить Украину в авианалетах на город.