- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Украина имеет право наносить удары по стратегическим объектам в РФ, — британский министр
Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Гиппи заявил, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам в РФ. Такие атаки со стороны украинских военных Лондон расценит как "законный ответ на российскую военную агрессию".
Об этом пишет The Guardian.
Джеймс Гиппи заявил, что Украина может нанести удар по запасам топлива и складам боеприпасов России, ведь это часть войны.
"Дело в том, что Украина была суверенной страной, мирно жившей в пределах своих границ, а затем другая страна решила нарушить эти границы и ввести 130 тысяч военных. Это стало началом войны между Украиной и Россией, а в войне Украина имеет право нанести удар вглубь врага, чтобы атаковать его логистические линии, запасы топлива, склады боеприпасов. Это часть войны", — заявил министр.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он добавил, что для Украины вполне законно попасть вглубь России, чтобы нарушить логистику, способствующую смертям и резне на украинской земле. Чтобы этого избежать, эту логистику нужно прервать.
Также в интервью Sky News министр опроверг заявление России о том, что западные союзники Украины провоцируют дальнейший конфликт, поставляя оружие.
"Сергей Лавров мог бы также подумать, что причина, по которой сейчас идет война в Украине, заключается в том, что Россия перешла границы суверенной страны и начала вторжение на их территорию. Весь этот шум из Москвы о том, что их нападение на Украину каким-то образом является ответом на агрессию НАТО, — просто полная, полная чушь", — сказал Джеймс Гиппи.
По его словам, у Украины есть все шансы отстоять Донбасс. Этот регион "будет очень крепким орешком для россиян".
Напомним, российские войска запускают ПВО над российским Белгородом, чтобы обвинить Украину в авианалетах на город.