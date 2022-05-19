США дадуть Україні нові протикорабельні ракети для боротьби із блокадою Чорного моря, - ЗМІ

Білий дім працює над тим, щоб передати Україні сучасні протикорабельні ракети, які допоможуть боротися із блокадою Чорного моря з боку Росії. Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

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Видання повідомляє, що троє офіційних осіб США та два джерела в Конгресі заявили, що два типи потужних протикорабельних ракет: Harpoon виробництва Boeing та ударна ракета Naval Strike Missile виробництва Kongsberg та Raytheon Technologies активно розглядалися або для прямого постачання в Україну, або шляхом передачі від європейського. союзника, який має такі ракети.

У квітні президент України Володимир Зеленський звернувся до Португалії із проханням надати українським військовим Harpoon, які мають дальність стрілянини майже до 300 км.

"Але є кілька проблем, які не дозволяють Україні отримати ракети. По-перше, обмежена доступність платформ для запуску Harpoon з берега - технічно складне рішення, на думку кількох офіційних осіб, - оскільки це переважно ракети морського базування", - пише Reuters.

Два американські чиновники заявили, що США працюють над потенційними рішеннями, включаючи зняття пускової установки з американського корабля.

В оперативній зоні Чорного моря знаходяться близько 20 кораблів ВМФ Росії, включно з підводними човнами, повідомило британське оборонне відомство.

Брайан Кларк, військово-морський експерт із Гудзонівського інституту, сказав виданню, що від 12 до 24 протикорабельних ракет типу Harpoon з дальністю понад 100 км буде достатньо, щоб загрожувати російським кораблям і переконати Москву зняти блокаду.

"Якщо Путін упиратиметься, Україна може вивести з ладу найбільші російські кораблі, оскільки їм нема де сховатися в Чорному морі", - сказав Кларк у коментарі Reuters.

Видання зазначає, що за словами офіційних осіб США та джерел видання у Конгресі, кілька країн будуть готові відправити ракети Harpoon до України. Але ніхто не хоче бути першою чи єдиною країною, яка зробить це, побоюючись репресій з боку Росії, якщо корабель буде потоплено за допомогою Harpoon із їхніх запасів.

У свою чергу, Морська ударна ракета NSM може бути запущена з узбережжя України і має дальність 250 км. Крім того, для роботи з нею українським військовим потрібно менше 14 днів навчання.

Джерела Reuters повідомили, що постачання NSM вважалися менш складними з погляду логістики, ніж Harpoons, тому що союзники по НАТО могли позичити мобільні наземні пускові установки, які є, і боєголовки з Норвегії.

При цьому Reuters зазначає, що жодна країна з тих, хто може поставити ракети, не хоче бути першою або єдиною країною, яка це зробить, оскільки побоюється репресій з боку Росії.

Дві офіційні особи США та джерела видання у Конгресі США заявили, що Сполучені Штати намагаються знайти спосіб, як Україна може отримати NSM та пускові установки від європейських союзників.

Усі запити на зброю, які мають американські комплектуючі, такі як Harpoons та NSM, мають бути схвалені Державним департаментом США.

Нагадаємо, Сенат США 19 травня остаточно затвердив пакет надзвичайної військової та гуманітарної допомоги на суму 40 млрд дол.

Раніше міністр оборони Великобританії заявив, що країна може поставити Україні протикорабельні ракети для розблокування портів Чорного моря.