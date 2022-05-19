Сенат США одобрил выделение Украине военной помощи на $ 40 млрд

Сенат США 19 мая окончательно утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи на сумму 40 млрд дол. Чтобы соответствующий документ вступил в силу, его должен подписать президент США Джо Байден.

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Об этом сообщает Reuters.

Сенат проголосовал 86 голосами против 11 за пакет военной, экономической и гуманитарной помощи, который на сегодняшний день является крупнейшим пакетом помощи США для Украины. Все 11 голосов "против" были от республиканцев.

"Это большой пакет, и он удовлетворит большие потребности украинского народа, который борется за свое выживание", — заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, призвав поддержать законопроект о чрезвычайных дополнительных расходах перед голосованием.

"Передавая эту экстренную помощь, Сенат теперь может сказать украинскому народу: помощь уже в пути. Реальная помощь. Значительная помощь. Помощь, которая могла бы обеспечить победу украинцев", - сказал Шумер.

Во время обсуждения документа сенаторы высказывали мнение о том, что если бы Украина не устояла перед вторжением России, война неизбежно перекинулась бы в Европу, не исключено, что на страны НАТО, а это уже вызывает прямую обязанность США воевать за Альянс.

20 млрд. долларов из этих средств пойдут на вооружение, остальные – это прямая и гуманитарная помощь.

Законопроект будет отправлен в Белый дом для немедленного подписания президентом США Джо Байденом, поскольку Вашингтон спешит продолжить военную помощь Украине.

Напомним, президент США Джо Байден запросил у Конгресса 33 миллиарда долларов на поддержку Украины, в том числе более 20 миллиардов долларов на военную помощь. Сумма помощи выросла с 33 до 39,8 миллиарда долларов.

Уже 11 мая Конгресс утвердил дополнительную помощь Украине. Также в США заявили, что проголосуют за новый пакет помощи.

При этом новый пакет могли одобрить и раньше, но сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал голосование. Он настаивал на том, чтобы в законопроект были добавлены формулировки, которые дали бы специальному инспектору надзор за деньгами и оружием, которые США отправляют в Украину.