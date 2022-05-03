Байден обратился к Конгрессу с просьбой быстро одобрить помощь Украине на $33 млрд

Президент США Джозеф Байден призвал Конгресс быстро принять финансирование Украины в размере $33 млрд для борьбы с российской агрессией, сообщает "Интерфакс-Украина".

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"На прошлой неделе я отправил Конгрессу дополнительный бюджет", — сказал Байден, во время выступления на заводе Lockheed Martin.

"Я призываю Конгресс принять это финансирование быстро, чтобы помочь Украине продолжать добиваться успеха в борьбе с российской агрессией, как они сделали, когда выиграли битву за Киев", – сказал он.

Президент США подчеркнул, что "эта борьба не будет дешевой, но поддаться агрессии будет еще более затратно".

По его словам, только комплексов Javelin Украине поставят 5,5 тысяч.

"Потому что если не противостоять диктаторам, история показала нам, что они продолжают возвращаться. Аппетит к власти продолжает расти", - заявил Байден.

При этом республиканец Адам Кизингер внес в Конгресс США проект резолюции об использовании американских военных для защиты Украины.

Напомним, палата представителей Конгресса США одобрила ленд-лиз для Украины. Документ предусматривает ускоренную передачу военной помощи нашей стране.