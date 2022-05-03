Байден звернувся до Конгресу з проханням швидко схвалити допомогу Україні на $33 млрд.

Президент США Джозеф Байден закликав Конгрес швидко ухвалити фінансування України у розмірі $33 млрд для боротьби з російською агресією, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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"Минулого тижня я відправив Конгресу додатковий бюджет", - сказав Байден, під час виступу на заводі Lockheed Martin.

"Я закликаю Конгрес прийняти це фінансування швидко, щоб допомогти Україні продовжувати досягати успіху у боротьбі з російською агресією, як вони зробили, коли виграли битву за Київ", – сказав він.

Президент США підкреслив, що "ця боротьба не буде дешевою, але піддатися агресії буде ще затратніше".

За його словами, лише комплексів Javelin Україні поставлять 5,5 тисяч.

"Бо якщо не протистояти диктаторам, історія показала нам, що вони продовжують повертатися. Апетит до влади продовжує зростати", - заявив Байден.

При цьому республіканець Адам Кізінгер вніс до Конгресу США проект резолюції щодо використання американських військових для захисту України.

Нагадаємо, палата представників Конгресу США схвалила ленд-ліз для України. Документ передбачає прискорену передачу військової допомоги нашій країні.