В США заявили, що візит Байдену в Україну — "питання часу"

Голова комітету Палати представників США з розвідки Адам Шифф повідомив, що візит американського президента Джозефа Байдена до України — лише "питання часу". Наразі це питання розглядають, передає CNN.

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"Візит президента знаходиться на розгляді, але питання лише в тому, як скоро це стане можливим. Делегація не обговорювала цю тему під час телефонної розмови з Байденом у неділю, 1 травня", — сказав Шифф.

На питання про те, що президент Володимир Зеленський думає про суму в 33 мільярди доларів, яку Байден запросив у Конгресу, Шифф сказав: "Це його робота — казати, що нічого не достатньо, і, ви знаєте, ми це розуміємо, ми поважаємо це. Тим не менш, думаю, він дуже вдячний за те, що ми робимо".

Зазначимо, що на думку українського президента Байден врешті-решт ухвалить рішення про візит до України, щоб на власні очі побачити всі наслідки російської агресії.

Американський лідер цікавився візитом в Україну ще у березні, коли був у Польщі. Тоді, за даними американських ЗМІ, Байдену не дозволила перетнути кордон і потрапити в Україну його служба безпеки. 14 квітня президент США знову заявив про своє бажання приїхати в Україну.