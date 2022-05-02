В США заявили, что визит Байдена в Украину — "вопрос времени"

Председатель комитета Палаты представителей США по разведке Адам Шифф сообщил, что визит американского президента Джозефа Байдена в Украину — лишь "вопрос времени". Сейчас этот вопрос рассматривают, передает CNN.

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"Визит президента находится на рассмотрении, но вопрос только в том, как скоро это станет возможным. Делегация не обсуждала эту тему во время телефонного разговора с Байденом в воскресенье, 1 мая", — сказал Шифф.

На вопрос о том, что президент Владимир Зеленский думает о сумме в 33 миллиарда долларов, которую Байден запросил у Конгресса, Шифф сказал: "Это его работа — говорить, что ничего не достаточно, и, вы знаете, мы это понимаем, мы уважаем это. Тем не менее, думаю, он очень благодарен за то, что мы делаем".

Отметим, что, по мнению украинского президента, Байден в конце концов примет решение о визите в Украину, чтобы своими глазами увидеть все последствия российской агрессии.

Американский лидер интересовался визитом в Украину еще в марте, когда был в Польше. Тогда, по данным американских СМИ, Байдену не разрешила пересечь границу и попасть в Украину его служба безопасности. 14 апреля президент США вновь заявил о своем желании приехать в Украину.