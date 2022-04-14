Байден заявил, что готов лично приехать в Киев

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден заявил, что хотел бы лично посетить Украину, и подтвердил, что его администрация ведет переговоры об отправке высокопоставленного чиновника в Киев. Об этом сообщает Daily Mail.

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"Мы принимаем это решение сейчас", — сказал президент, когда его спросили, действительно ли высокопоставленный член его администрации собирается поехать в Украину.

Но когда его спросили, хочет ли он поехать лично, Байден ответил: "Да".

Отметим, что американский лидер интересовался визитом в Украину еще в марте, когда был в Польше. Тогда, по данным американских СМИ, Байдену не позволила пересечь границу и попасть в Украину его служба безопасности.

Тем временем другие лидеры активно приезжают в Киев. Накануне в Украину приезжал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Примечательно, что он не анонсировал свой визит.

Кроме того, 14 марта президент Польши Анджей Дуда вместе с президентом Эстонии Аларом Карисом, президентом Латвии Эгилсом Левитсом и президентом Литвы Гитанасом Науседой приехали в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.