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В Киев прибыли президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии (ФОТО)

дуда
Прибытие. Фото: НВв Киев

Президент Польши Анджей Дуда вместе с президентом Эстонии Аларом Карисом, президентом Латвии Эгилсом Левитсом и президентом Литвы Гитанасом Науседой приехали в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает НВ.

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В Киев прибыли президенты четырех государств: Польши и стран Балтии.

Фото 2 — В Киев прибыли президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии (ФОТО)
На вокзале

Они планируют встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для согласования политической поддержки и военной помощи, о чем заявил президент Литвы. 

Другие подробности пока не сообщаются.

Фото 3 — В Киев прибыли президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии (ФОТО)
Встреча

Ранее Киев посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который встретился с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить новый пакет военной и финансовой помощи Украине.

Автор:
Сергей Горелов