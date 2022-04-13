Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Категорія
Політика
Дата публікації

До Києва прибули президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії (ФОТО)

До Києва прибули президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії (ФОТО)

Президент Польщі Анджей Дуда разом із президентом Естонії Аларом Карісом, президентом Латвії Егілсом Левітсом та президентом Литви Гітанасом Науседою приїхали до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє НВ.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

До Києва прибули президенти чотирьох держав: Польщі та країн Балтії.

Фото 2 — До Києва прибули президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії (ФОТО)
На вокзалі

Вони планують зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським для узгодження політичної підтримки та військової допомоги, про що заявив президент Литви.

Інші подробиці поки що не повідомляються.

Фото 3 — До Києва прибули президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії (ФОТО)
Зустріч

Раніше Київ відвідав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити новий пакет військової та фінансової допомоги Україні.

Автор:
Сергій Горєлов