До Києва прибули президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії (ФОТО)

Президент Польщі Анджей Дуда разом із президентом Естонії Аларом Карісом, президентом Латвії Егілсом Левітсом та президентом Литви Гітанасом Науседою приїхали до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє НВ.

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До Києва прибули президенти чотирьох держав: Польщі та країн Балтії.

На вокзалі

Вони планують зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським для узгодження політичної підтримки та військової допомоги, про що заявив президент Литви.

Інші подробиці поки що не повідомляються.

Зустріч

Раніше Київ відвідав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити новий пакет військової та фінансової допомоги Україні.