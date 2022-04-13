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Президенти Польщі та країн Балтії їдуть до Києва, щоб зустрітися із Зеленським
Президент Польщі Анджей Дуда разом із президентом Естонії Аларом Карісом, президентом Латвії Егілсом Левітсом та президентом Литви Гітанасом Науседою їдуть до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє канцелярія польського президента.
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Інших подробиць поки що не повідомляється.
Нагадаємо, 9 квітня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відвідав Київ і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити новий пакет військової та фінансової допомоги Україні.
Також 9 квітня до Києва завітав канцлер Австрії Карл Негаммер.Підписуйтеся на наш YouTube канал