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Президенты Польши и стран Балтии едут в Киев, чтобы встретиться с Зеленским

Президенты Польши и стран Балтии едут в Киев, чтобы встретиться с Зеленским
Фото: Твиттер президента Эктонии Алара Кариса

Президент Польши Анджей Дуда вместе с президентом Эстонии Аларом Карисом, президентом Латвии Эгилсом Левитсом и президентом Литвы Гитанасом Науседой едут в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает канцелярия польского президента.

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Других подробностей пока не сообщается.

"Направляемся в Киев с твердым посланием о политической поддержке и военной помощи. Литва продолжит поддерживать борьбу Украины за свой суверенитет и свободу", - написал в Твиттере президент Литвы.

Напомним, 9 апреля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить новый пакет военной и финансовой помощи Украине.

Также 9 апреля Киев посетил канцлер Австрии Карл Негаммер.

Автор:
Степан Крьока