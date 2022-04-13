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Президенты Польши и стран Балтии едут в Киев, чтобы встретиться с Зеленским
Президент Польши Анджей Дуда вместе с президентом Эстонии Аларом Карисом, президентом Латвии Эгилсом Левитсом и президентом Литвы Гитанасом Науседой едут в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает канцелярия польского президента.
Других подробностей пока не сообщается.
"Направляемся в Киев с твердым посланием о политической поддержке и военной помощи. Литва продолжит поддерживать борьбу Украины за свой суверенитет и свободу", - написал в Твиттере президент Литвы.
Напомним, 9 апреля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить новый пакет военной и финансовой помощи Украине.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также 9 апреля Киев посетил канцлер Австрии Карл Негаммер.