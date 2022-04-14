Байден заявив, що готовий особисто приїхати до Києва

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден заявив, що хотів би особисто відвідати Україну і підтвердив, що його адміністрація веде переговори про відправлення високопосадовця до Київа. Про це повідомляє Daily Mail.

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"Ми приймаємо це рішення зараз", - сказав президент, коли його запитали, чи справді високопоставлений член його адміністрації має намір поїхати в Україну.

Але коли його запитали, чи він хоче поїхати особисто, Байден відповів: "Так".

Зазначимо, що американський лідер цікавився візитом до України ще у березні, коли був у Польщі. Тоді, за даними американських ЗМІ, Байдену не дозволила перетнути кордон і потрапити до України його служба безпеки.

Тим часом, інші лідери активно приїжджають до Києва. Напередодні в Україну приїжджав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Цікаво, що він не анонсував свого візиту.

Крім того, 14 березня президент Польщі Анджей Дуда разом із президентом Естонії Аларом Карісом, президентом Латвії Егілсом Левітсом та президентом Литви Гітанасом Науседою приїхали до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.