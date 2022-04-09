Прем'єр Британії Джонсон зустрівся з Зеленським, щоб обговорити новий пакет фінансової та військової допомоги

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відвідав Київ і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити новий пакет військової та фінансової допомоги Україні. Про це повідомляє CNN із посиланням на спікера Даунінг-стріт.

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"Прем'єр-міністр відвідав Україну, щоб особисто зустрітися з президентом Зеленським на знак солідарності з українським народом. Вони обговорять довгострокову підтримку України з боку Великобританії, а прем'єр-міністр надасть новий пакет фінансової та військової допомоги", - повідомив представник британського уряду.

Раніше в Офісі Президента Зеленського повідомили, що прем'єр Британії Джонсон відвідав Київ і зустрівся із Зеленським. А голова ВП Андрій Єрмак повідомив, що ця зустріч була "не спонтанною"

Нагадаємо, раніше британські ЗМІ заявили, що Великобританія планує озброїти Україну протикорабельними ракетами, які допоможуть потопити російські військові кораблі. Це також допоможе уникнути обстрілу прибережних міст із моря.